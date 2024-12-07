Александр Беглов рассказал о возможностях онкоцентра нового поколения

Так, глава города отметил, что медицинский институт имени Сергея Березина — один из самых передовых в нашей стране. Рядом с существующим зданием института построен новый 12-этажный корпус — онкологический центр нового поколения. «Мы рассчитываем, что в следующем году он начнёт прием. Это позволит серьезно увеличить количество пациентов, и прежде всего детей. Для города важно, что здесь будет развиваться наука, будут обучаться новые специалисты. Онкология — одно из самых сложных направлений. Задача правительства Петербурга организовать сложение сил в медицинской помощи людям — городских стационаров, поликлиник, федеральных и частных институтов», — отметил Александр Беглов.