Мэр Саратова пригрозил чиновникам увольнением за корпоративы

И. о. мэра Саратова Павел Сурков пригрозил сотрудникам администрации увольнением за новогодние корпоративы «в условиях специальной военной операции». Об этом говорится на странице Суркова в соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас не время для массовых городских гуляний и уж тем более новогодних корпоративов», — написал и. о. главы города.
В ноябре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил массовые празднования Нового года и салют, кроме новогодних елок для детей, и отдельно призвал чиновников отказаться от корпоративов. «Думаю, не стоит объяснять, коллеги, что вас никто не поймет. Не время устраивать шумные праздники, когда в этот момент наши военнослужащие, рискуя жизнью, защищают нас и продвигаются вперед, а их жены и матери ночами не находят себе места», — заявил Бусаргин. Он предложил вместо этого потратить деньги на гуманитарную помощь для военных.
Сурков напомнил сотрудникам администрации, что корпоративы «под запретом». «Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — предупредил он.
Глава Башкирии Радий Хабиров в ноябре рекомендовал местным властям оставить «до лучших времен, когда кому захочется», корпоративы и «всевозможные фейерверки». Отказаться от корпоративов в пользу поддержки участников военной операции чиновников призвали и в Бурятии. В правительстве Якутии также сообщали, что власти не будут проводить новогодние корпоративы.
Власти Тувы посчитали, что «масштабное празднование Нового года с корпоративами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации». В Сочи и Краснодаре решили отказаться от проведения массовых мероприятий в зимние праздники.
В Москве не будут запускать фейерверки на этот Новый год, заявил мэр Сергей Собянин.