Мэр Саратова пригрозил чиновникам увольнением за корпоративы

В ноябре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил массовые празднования Нового года и салют, кроме новогодних елок для детей, и отдельно призвал чиновников отказаться от корпоративов. «Думаю, не стоит объяснять, коллеги, что вас никто не поймет. Не время устраивать шумные праздники, когда в этот момент наши военнослужащие, рискуя жизнью, защищают нас и продвигаются вперед, а их жены и матери ночами не находят себе места», — заявил Бусаргин. Он предложил вместо этого потратить деньги на гуманитарную помощь для военных.