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Мэр Саратова пригрозил чиновникам увольнением за корпоративы

«В условиях специальной военной операции» не время для массовых гуляний и «уж тем более новогодних корпоративов», заявил Сурков. Губернатор Бусаргин ранее отменил массовые празднования Нового года и салют.

Источник: Reuters

И. о. мэра Саратова Павел Сурков пригрозил сотрудникам администрации увольнением за новогодние корпоративы «в условиях специальной военной операции». Об этом говорится на странице Суркова в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас не время для массовых городских гуляний и уж тем более новогодних корпоративов», — написал и. о. главы города.

В ноябре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил массовые празднования Нового года и салют, кроме новогодних елок для детей, и отдельно призвал чиновников отказаться от корпоративов. «Думаю, не стоит объяснять, коллеги, что вас никто не поймет. Не время устраивать шумные праздники, когда в этот момент наши военнослужащие, рискуя жизнью, защищают нас и продвигаются вперед, а их жены и матери ночами не находят себе места», — заявил Бусаргин. Он предложил вместо этого потратить деньги на гуманитарную помощь для военных.

Сурков напомнил сотрудникам администрации, что корпоративы «под запретом». «Кто с этим не согласен и не понимает той ответственности, которая лежит на сотрудниках органов муниципальной власти, могут искать себе другое место работы», — предупредил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров в ноябре рекомендовал местным властям оставить «до лучших времен, когда кому захочется», корпоративы и «всевозможные фейерверки». Отказаться от корпоративов в пользу поддержки участников военной операции чиновников призвали и в Бурятии. В правительстве Якутии также сообщали, что власти не будут проводить новогодние корпоративы.

Власти Тувы посчитали, что «масштабное празднование Нового года с корпоративами неэтично и некорректно на фоне продолжающейся спецоперации». В Сочи и Краснодаре решили отказаться от проведения массовых мероприятий в зимние праздники.

В Москве не будут запускать фейерверки на этот Новый год, заявил мэр Сергей Собянин.