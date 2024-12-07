В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей

«Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии, путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления, а потом использованы в процессе отмыванию средств», — говорится в заявлении прокуратуры для прессы.