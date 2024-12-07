Хинштейн рассказал, как собирается работать в Курской области

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области». В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
«Я буду стараться работать максимально открыто, и будучи в том числе автором закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях, безусловно, сегодня не просто должен эту норму выполнять, но и собственным примером демонстрировать, насколько она необходима как способ прямой коммуникации с жителями», — сказал Хинштейн журналистам.
Он также заявил, что не намерен делать скоропалительных выводов о необходимости смены состава правительства.
«Не намерен никаких скоропалительных выводов делать. Я очень внимательно познакомлюсь с каждым из членов правительства, руководителями региона… Надеюсь, что коллеги сумеют свой профессионализм, эффективность продемонстрировать не на словах, а на деле», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос о том, сохранит ли он команду своего предшественника.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области». В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.