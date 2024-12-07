Токаев встретился с эмиром Катара

Глава государства поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что данная диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам. ️
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства. В ходе беседы особое внимание было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран. Эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер ️По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.
️Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.