Токаев встретился с эмиром Катара

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран. Эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер ️По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.