АдГ официально выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ

Вайдель во время пресс-конференции, трансляция которой шла на ее странице в соцсети X (бывш. Twitter), заявила, что хочет добиваться мира на Украине и прекратить поставки оружия Киеву.
По данным опросов, АдГ сейчас занимает второе место с результатом в 20%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Ранее, 25 ноября, руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно выдвинуло действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на выборах.
До этого, 17 ноября, «Зеленые» утвердили вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека кандидатом на пост канцлера ФРГ.
8 ноября историк, политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова заявляла, что наиболее вероятным претендентом на пост канцлера Германии на смену Шольцу является глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
О том, что в стране будут проведены досрочные выборы, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 6 ноября. Тогда он отметил, что самое позднее, когда выборы могут состояться, — это конец марта 2025 года. Тогда же он заявил, что поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.