АдГ официально выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ

О том, что в стране будут проведены досрочные выборы, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 6 ноября. Тогда он отметил, что самое позднее, когда выборы могут состояться, — это конец марта 2025 года. Тогда же он заявил, что поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.