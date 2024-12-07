В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию

Президенты пообщались «на ногах» перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Также Лукашенко и Путин говорили один на один в кабинете после заседания, потом общались наедине после подписания документов. Далее белорусский президент пригласил российского коллегу домой, где общение продолжилось уже в домашней обстановке.