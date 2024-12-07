В Минске раскрыли подробности визита Путина в Белоруссию

МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Рабочий визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершился в пятницу поздно вечером, при этом 7 часов 50 длилась совместная работа российского и белорусского лидеров, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Рабочий визит президента России в Беларусь завершился вчера поздно вечером. Путин пробыл в Беларуси 8 часов 40 минут, из них 7 часов 50 минут — совместная работа двух лидеров».
Президенты пообщались «на ногах» перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Также Лукашенко и Путин говорили один на один в кабинете после заседания, потом общались наедине после подписания документов. Далее белорусский президент пригласил российского коллегу домой, где общение продолжилось уже в домашней обстановке.
В рамках Высшего госсовета Союзного государства подписаны два декрета, четыре постановления, три резолюции. Основными подписанными документами стали межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Кроме того, в пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил президента России разместить новейшее российское вооружение, включая систему «Орешник», на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.