Анонсировано время начала прямой линии с Путиным

Также Кремль уточнил способы задать вопросы Путину — через сайт и мобильное приложение, по телефону или через СМС, текстовые и видеовопросы могут быть отправлены и через социальные сети. Прием вопросов начнется с полуночи по московскому времени 8 декабря и продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.