SpaceX получила контракт на доступ Украины к более защищенной Starlink

Компания SpaceX Илона Маска заключила с Пентагоном контракт, расширяющий доступ Украины к более защищенному варианту сети высокоскоростной спутниковой связи Starlink, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, согласно контракту, 2500 из уже имеющихся у Киева терминалов Starlink получат доступ к Starshield — секретному и зашифрованному сигналу, который сложнее взломать или заглушить. До сих пор доступ к нему имели только 500 терминалов на Украине.
Всего речь идет об обслуживании 3000 терминалов в рамках двух контрактов, уточнило космическое командование США. Услуги будут предоставляться в 2025 году.
В то же время Маск, самый богатый человек в мире (его состояние по версии Forbes на данный момент составляет $354,9 млрд), стал ключевым советником избранного президента США Дональда Трампа, который пообещал как можно скорее положить конец конфликту между Украиной и Россией, отмечает Bloomberg.
В 2022 году миллиардер заявлял, что больше не сможет оплачивать работу терминалов Starlink на Украине и прекращает поставки новых терминалов. SpaceX позднее решила ограничить возможности использовать ее сеть Starlink в военных целях. «Мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне», — заявлял Маск. В июне 2023 года Пентагон и SpaceX заключили контракт на поставку Starlink на Украину. Сумма сделки составила $23 млн, уточнили в Пентагоне, однако количество поставленных терминалов не раскрыли.
Он также предлагал собственный «мирный план», по которому Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. Идеи Маска о путях достижения мира с Украиной «заслуживают внимания», отвечали на это в Кремле.
В октябре The Wall Street Journal писала, что Маск поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным с 2022 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложной эту информацию. По его словам, у Путина был лишь один контакт с Маском до 2022 года.