SpaceX получила контракт на доступ Украины к более защищенной Starlink

В 2022 году миллиардер заявлял, что больше не сможет оплачивать работу терминалов Starlink на Украине и прекращает поставки новых терминалов. SpaceX позднее решила ограничить возможности использовать ее сеть Starlink в военных целях. «Мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне», — заявлял Маск. В июне 2023 года Пентагон и SpaceX заключили контракт на поставку Starlink на Украину. Сумма сделки составила $23 млн, уточнили в Пентагоне, однако количество поставленных терминалов не раскрыли.