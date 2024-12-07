В Белоруссии объяснили решение о размещении «Орешника»

Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет об объекте в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику.