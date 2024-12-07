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Генштаб ВС Белоруссии объяснил решение разместить «Орешник» на территории страны

Решение разместить российские баллистические ракеты «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на решение США и Германии разместить ракеты средней дальности в Европе, заявил заместитель начальника Генштаба армии республики Сергей Лагодюк, его слова передает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Замглавы Генштаба рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал задачу военно-промышленному комплексу развивать ракетное оружие совместно с российскими специалистами. По словам Лагодюка, в республике достигнут высокий уровень локализации производства такого вооружения на оборонных предприятиях.

Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства допустил размещение «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года. Начать поставки ракет планируется после налаживания их серийного производства. При этом баллистические ракеты будут входить в комплекс ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, но определять цели будет Минск.