Генштаб ВС Белоруссии объяснил решение разместить «Орешник» на территории страны

Президент России Владимир Путин во время заседания Высшего госсовета Союзного государства допустил размещение «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года. Начать поставки ракет планируется после налаживания их серийного производства. При этом баллистические ракеты будут входить в комплекс ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, но определять цели будет Минск.