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Парламент Южной Кореи не набрал достаточно голосов для импичмента президенту

Национальное собрание (парламент) Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю. За импичмент главы государства проголосовали 195 депутатов при необходимых 200, следует из интернет-трансляции на YTN.

Источник: Reuters

Резолюцию об отставке президента подготовили и внесли в парламент представители оппозиционных партий. Они обвинили главу государства в попытке насильственного захвата власти и превышении полномочий из-за введения военного положения без законных оснований.

Голосование проходило при отсутствии большинства представителей правящей партии «Гражданская сила», которая контролирует 108 мест в парламенте. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о специальном расследовании против супруги президента Ким Гон Хи.

Глава оппозиционной оппозиционной «Объединенной демократической партии» Пак Чхан Дэ призвал депутатов правящей партии вернуться и проголосовать, но большинство из них не откликнулось. В итоге в голосовании участвовали лишь несколько представителей «Гражданской силы».

В то же время у здания Национального собрания в Сеуле проходит митинг с требованием к президенту уйти в отставку. В ожидании итогов голосования об импичменте у здания собрались более 100 тыс. человек, передает Рёнхап.

Юн Сок Ёль в преддверии импичмента извинился за свои действия и пообещал больше не вводить военное положение на территории страны. Оно было введено на несколько часов 3 декабря. Президент объяснил его желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».