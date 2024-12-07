Парламент Южной Кореи не набрал достаточно голосов для импичмента президенту

Резолюцию об отставке президента подготовили и внесли в парламент представители оппозиционных партий. Они обвинили главу государства в попытке насильственного захвата власти и превышении полномочий из-за введения военного положения без законных оснований.
Голосование проходило при отсутствии большинства представителей правящей партии «Гражданская сила», которая контролирует 108 мест в парламенте. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о специальном расследовании против супруги президента Ким Гон Хи.
Глава оппозиционной оппозиционной «Объединенной демократической партии» Пак Чхан Дэ призвал депутатов правящей партии вернуться и проголосовать, но большинство из них не откликнулось. В итоге в голосовании участвовали лишь несколько представителей «Гражданской силы».
В то же время у здания Национального собрания в Сеуле проходит митинг с требованием к президенту уйти в отставку. В ожидании итогов голосования об импичменте у здания собрались более 100 тыс. человек, передает Рёнхап.
Юн Сок Ёль в преддверии импичмента извинился за свои действия и пообещал больше не вводить военное положение на территории страны. Оно было введено на несколько часов 3 декабря. Президент объяснил его желанием «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».