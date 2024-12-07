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Генштаб раскрыл причину размещения комплекса «Орешник» в Беларуси

Генштаб сказал, что является причиной размещения «Орешника» на территории Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генштаб раскрыл причину размещения комплекса «Орешник» в Беларуси. Подробности рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Сергей Лагодюк. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.

По словам замначальника Генштаба Вооруженных Сил, решение, касающееся размещения комплекса «Орешник» в Беларуси, было принято в ответ на те шаги, которые предпринимаются США и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе.

— Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли, — обратил внимание Лагодюк.

Он добавил, что от главнокомандующего была получена задача, связанная с тем, что вместе со специалистами из России белорусский военно-промышленный комплекс будет и далее развивать указанное оружие.

— Активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик, — подчеркнул представитель Генерального штаба.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Путин поддержал.

Кстати, президент России заявил, что Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника».