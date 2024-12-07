Лавров: Россия продолжит помогать армии Сирии в борьбе с боевиками

Дипломат заявил, что группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) сейчас используют в геополитических целях, что также непозволительно. Министр подчеркнул, что Россия продолжит помогать армии Сирии в борьбе с боевиками. Также РФ совместно с Турцией и Ираном предпримут действия, чтобы их призыв к деэскалации был услышан.