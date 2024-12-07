Лавров: Россия продолжит помогать армии Сирии в борьбе с боевиками

Дипломат заявил, что группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) сейчас используют в геополитических целях, что также непозволительно. Министр подчеркнул, что Россия продолжит помогать армии Сирии в борьбе с боевиками. Также РФ совместно с Турцией и Ираном предпримут действия, чтобы их призыв к деэскалации был услышан.
Сегодня, 7 декабря, в Дохе начались внеочередные переговоры в астанинском формате в связи с ситуацией в Сирии. Россия, Иран и Турция являются странами—гарантами процесса, в него также входят представители властей и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели: Иордания, Ирак, Ливан.
Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) начала самое масштабное с 2020 года наступление на провинцию Идлиб и город Алеппо. Боевики также захватили город Хама на западе страны. 6 декабря Reuters заявляло о захвате города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии курдскими «Силами демократической Сирии». Ряд СМИ также сообщил о потере контроля сирийской армией над городом Деръа на границе с Иорданией.