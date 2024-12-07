Речану предложили не вводить режим ЧП, а уйти в отставку

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министру Молдовы Дорину Речану лучше уйти в отставку, вместо того чтобы вводить режим ЧП в энергетике, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«Речан решил ввести режим ЧП из-за энергокризиса. Кризиса, созданного его бестолковым правительством. Речан, ты беспомощен. Просто отправь в отставку себя».
По его словам, с начала года тарифы на газ поднялись почти на 28%, страна не готова к зиме, потому что не были закуплены нужные объемы газа.
«Что же делает премьер-министр? Он увольняет руководство энергетической отрасли и раздает подачки бюджетникам — 9% к зарплате. Кого это спасет, если инфляция к маю 2025 года прогнозируется в районе 10%? Как будут решать системные проблемы с газом, нехваткой врачей и учителей?».
Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы одобрило новый тариф на газ. Вместо запрошенных ранее АО «Молдовагаз» 16,17 лея за кубометр газа для бытовых потребителей агентство утвердило тариф в 15,5 лея (без учета НДС). Таким образом, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС.
Премьер-министр Речан заявил, что попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения в сфере энергетики с 16 декабря из-за неопределенности с транзитом газа по территории Украины.
«Я принял решение обратиться к парламенту с просьбой о введении режима чрезвычайного положения в сфере энергетики с 16 декабря. Он продлится до урегулирования ситуации, связанной с поставками газа как нашим гражданам, так и жителям приднестровского региона», — заявил премьер.