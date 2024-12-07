Рабочий визит президента России Путина в Беларусь 6 декабря длился около 9 часов

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Беларусь 6 декабря 2024 года длился около 9 часов. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».
В сообщении сказано, что рабочий визит в Беларусь президента России, который принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, завершился в пятницу, 6 декабря, поздно вечером.
«Пул подсчитал: Путин пробыл в Беларуси 8 часов 40 минут из них 7:50 — совместная работа двух лидеров», — уточнили в телеграм-канале.
Говорится, что в рамках ВГС были подписаны два декрета, четыре постановления, а также три резолюции. Отмечается, что основными документами стали межгосударственный Договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
В телеграм-канале обратили внимание также на то, что возможность размещения таких комплексов, как «Орешник», станет возможна в Беларуси во второй половине 2025 года.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Путин поддержал.
Кроме того, президент России заявил, что Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника».
Тем временем Генштаб раскрыл причину размещения комплекса «Орешник» в Беларуси.