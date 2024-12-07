Рабочий визит президента России Путина в Беларусь 6 декабря длился около 9 часов

Говорится, что в рамках ВГС были подписаны два декрета, четыре постановления, а также три резолюции. Отмечается, что основными документами стали межгосударственный Договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.