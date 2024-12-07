Глава фракции правящей партии Южной Кореи подал в отставку

«Чху Гён Хо заявил о желании оставить должность руководителя фракции правящей партии», — пишет агентство.
Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии «Гражданская сила», контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от «Гражданской силы», к нему впоследствии присоединились еще двое.
Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.