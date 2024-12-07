Глава фракции правящей партии Южной Кореи подал в отставку

Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.