Беглов: Петербург реформирует систему уборки города

«Раньше этим занимался бизнес. Техническая база уборки была передана в частные руки, но работа была не всегда эффективной. Сегодня мы создаем базу в районных агентствах. Самое главное, вводим контроль через систему ГЛОНАСС и комплекс “Безопасный город”. Благодаря видеокамерам, мы видим, как работают техника и дворники. Это помогает обеспечивать контроль выполнения заданий», — передает слова губернатора пресс-служба Смольного.