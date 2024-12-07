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Беглов: Петербург реформирует систему уборки города

Александр Беглов посетил подразделение Жилищного агентства Выборгского района на проспекте Пархоменко. Градоначальник отметил, что сегодня создаются все условия для комфортной работы механизаторов. А реформирование системы уборки города дало свои результаты.

Источник: Пресс-служба Смольного

«Раньше этим занимался бизнес. Техническая база уборки была передана в частные руки, но работа была не всегда эффективной. Сегодня мы создаем базу в районных агентствах. Самое главное, вводим контроль через систему ГЛОНАСС и комплекс “Безопасный город”. Благодаря видеокамерам, мы видим, как работают техника и дворники. Это помогает обеспечивать контроль выполнения заданий», — передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Кроме того, штат укомплектован почти на 100 процентов, а уборочная техника обновлена.