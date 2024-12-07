В Южной Корее обсуждали удары по КНДР, пишет YNA

В последний раз шары с мусором из КНДР запускались в ночь с 28 на 29 ноября, за четыре дня до объявления президентом Южной Кореи о введении военного положения. В этой связи возникли предположения, что министр обороны Ким Ён Хён мог хотеть инициировать пограничный конфликт с КНДР путем нанесения упреждающих ударов через военно-демаркационную линию, чтобы получить оправдание для введения военного положения.