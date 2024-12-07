Токаев считает, что ООН нуждается в реформировании

«С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры — это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Казахстан как член ВТО строго соблюдает все нормы и правила этой важной торгово-экономической организации. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления».