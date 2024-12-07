Хинштейн: Курскую область скоро освободят от врага

«Ситуация здесь очень непростая. Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро», — сказал Хинштейн на брифинге с журналистами (цитата по ТАСС).
Чиновник заявил, что в регионе потребуется провести масштабные работы по восстановлению инфраструктуры. По его словам, власти Курской области не смогут организовать ремонт законно и справедливо, если не будет поддерживаться обратная связь с местными жителями.
Александра Хинштейна назначили врио главы Курской области 5 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял его назначение необходимостью кризисного управления в регионе. В ходе сегодняшнего брифинга Хинштейн отметил, что не намерен спешно менять состав правительства Курской области.