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Хинштейн: Курскую область скоро освободят от врага

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе сохраняется сложная обстановка из-за августовской атаки ВСУ. В то же время он выразил уверенность, что в скором времени Курская область будет полностью освобождена.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Ситуация здесь очень непростая. Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро», — сказал Хинштейн на брифинге с журналистами (цитата по ТАСС).

Чиновник заявил, что в регионе потребуется провести масштабные работы по восстановлению инфраструктуры. По его словам, власти Курской области не смогут организовать ремонт законно и справедливо, если не будет поддерживаться обратная связь с местными жителями.

Александра Хинштейна назначили врио главы Курской области 5 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял его назначение необходимостью кризисного управления в регионе. В ходе сегодняшнего брифинга Хинштейн отметил, что не намерен спешно менять состав правительства Курской области.