Лавров прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе выразил уверенность в том, что западные эксперты наряду с российскими изучают, какие военные объекты стран Запада и НАТО окажутся в радиусе поражения системы «Орешник» в случае ее размещения в Белоруссии.
Журналист на пресс-конференции в Катаре привел данные экспертов, которые подсчитали, что в случае размещения «Орешника» в Белоруссии вся территория Европы и военные базы НАТО на Ближнем востоке окажутся в радиусе поражения системы.
«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», — сказал Лавров.
В пятницу в заявлении по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии попросил президента России Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему «Орешник», на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение «Орешника» в республике во второй половине 2025 года.