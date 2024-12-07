Лавров прокомментировал размещение «Орешника» в Белоруссии

ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе выразил уверенность в том, что западные эксперты наряду с российскими изучают, какие военные объекты стран Запада и НАТО окажутся в радиусе поражения системы «Орешник» в случае ее размещения в Белоруссии.