Канцелярия Асада опровергла его тайные визиты в другие страны

«Некоторые иностранные СМИ передают слухи и ложные новости о том, что президент Башар Асад покинул Дамаск, или про его тайные визиты в ту или иную страну. Канцелярия президента опровергает все эти слухи», — указывается в сообщении пресс-службы. Канцелярия также подтверждает, что президент «продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из Дамаска».