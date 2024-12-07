Канцелярия Асада опровергла его тайные визиты в другие страны

«Некоторые иностранные СМИ передают слухи и ложные новости о том, что президент Башар Асад покинул Дамаск, или про его тайные визиты в ту или иную страну. Канцелярия президента опровергает все эти слухи», — указывается в сообщении пресс-службы. Канцелярия также подтверждает, что президент «продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из Дамаска».
По информации газеты The Wall Street Journal, на прошлой неделе жена и дети Асада выезжали в Россию. Согласно сведениям газеты, сейчас президент находится в Сирии, однако чиновники из Египта и Иордании рекомендовали ему покинуть страну.
В Сирии с конца ноября идет наступление антиправительственных группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ). Боевики захватили города Алеппо и Хама на западе страны. По информации Reuters, на востоке Сирии курдские «Силы демократической Сирии» захватили город Дейр-эз-Зор. Некоторые СМИ также сообщили о потере контроля сирийской армией над городом Деръа на границе с Иорданией.