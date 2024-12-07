Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу «Время наших побед» в «Минск-Арене»

Яркое спортивно-развлекательное шоу «Время наших побед» началось в «Минск-Арене». Глава государства вместе с 7 тысячами зрителей наблюдает за ярким, красочным представлением.



Основная идея мероприятия — единение и объединение. На этом строится и концепция шоу, которая напрямую перекликается с названием — «Время наших побед». Представление делится на 12 тематических блоков — по аналогии с циферблатом: «Время мечтать», «Время любить», «Время созидать», «Время дружить». Заключительным блоком станет заглавное «Время наших побед». Впервые «Минск-Арене» нужно столько электричества! Рассказываем о масштабах шоу «Время наших побед» «Вас ожидают небольшие подарки от Президента». Эйсмонт встретилась с зарубежными участниками «Времени наших побед» В программе выступления известных белорусских спортсменов и артистов, а также гостей из России и Китая. Это первый проект такого масштаба. Организаторы называют его отчасти экспериментальным. Именно поэтому на него нельзя было приобрести билеты. На спортивно-развлекательное шоу пригласили в основном студенческую и рабочую молодежь. Но если все получится так, как задумывается, «Время наших побед» получит продолжение и его смогут увидеть больше белорусов.