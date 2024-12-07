Лавров объяснил учениями данные о выходе российских кораблей из Тартуса

Вооруженные силы Сирии, однако, на данный момент вынуждены отступать. Правительственные войска уже утратили контроль над значительными территориями в провинциях Идлиб и Хама. Боевики взяли второй по численности населения город страны — Алеппо и ведут наступление на Хомс. Оппозиция заявила о контроле над несколькими городами на подступах к административному центру этой провинции, а также о взятии города Эс-Санамейн примерно в 30 км к югу от Дамаска.