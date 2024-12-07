Лавров объяснил учениями данные о выходе российских кораблей из Тартуса

Российские корабли не покидали базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии, журналисты могли сделать неверные выводы из-за учений, которые проводятся в Средиземном море. Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров на форуме в Дохе.
Один из присутствовавших на мероприятии журналистов попросил Лаврова прокомментировать выводы аналитиков, сделанные на основании спутниковых снимков, о том, что российские корабли покинули базу в Тартусе.
«В Средиземном море проводятся военные учения. Может быть, снимки со спутников приняты за что-то другое», — ответил министр (цитата по ТАСС).
В восточной части Средиземного моря в начале декабря проводились учения с участием сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Минобороны сообщало, что плановые маневры пройдут
Лавров 7 декабря прибыл в Доху в том числе для участия в переговорах в «астанинском формате» с коллегами из Ирана и Турции. Встреча была посвящена ситуации в Сирии, которая обострилась в конце ноября из-за наступления вооруженных повстанцев.
Тартус — второй по величине портовый город в Сирии после Латакии, административный центр одноименной мухафазы. Город расположен на восточном побережье Средиземного моря.
База российского Военно-морского флота в Тартусе была создана в декабре 2016 года в рамках соглашения с Сирией. Этим же документом определен порядок захода российских кораблей в территориальное море страны, статус военнослужащих и др.
Силы России были приглашены в Сирию президентом страны Башаром Асадом, напомнил Лавров. Сейчас российская авиация помогает правительственным войскам отражать атаки боевиков на севере страны.
Вооруженные силы Сирии, однако, на данный момент вынуждены отступать. Правительственные войска уже утратили контроль над значительными территориями в провинциях Идлиб и Хама. Боевики взяли второй по численности населения город страны — Алеппо и ведут наступление на Хомс. Оппозиция заявила о контроле над несколькими городами на подступах к административному центру этой провинции, а также о взятии города Эс-Санамейн примерно в 30 км к югу от Дамаска.
Боевики заявили, что начали последний этап операции по окружению сирийской столицы. Асад, со своей стороны, обещал уничтожить повстанцев при помощи друзей и союзников. Российская сторона считает, что боевиков в Сирии используют в геополитических целях, позволять террористам брать под контроль территории в нарушение существующих соглашений недопустимо, говорил Лавров.