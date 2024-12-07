Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп

«Бойцы оппозиция в Сирии, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили многие города в ходе тщательно скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По его мнению, в Сирии в настоящее время происходит «бардак», однако он призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию.
«США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Дайте ей пройти. Не вмешивайтесь», — добавил он.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке «Братьев мусульман» (запрещенная в РФ террористическая организация) четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещенная в России