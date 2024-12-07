Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп

Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* (прежнее название «Джебхат ан-Нусра»*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.