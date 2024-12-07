Число участников иска против фон дер Ляйен достигло 1 тыс

«Так называемая прокуратура ЕС, во-первых не является прокуратурой, во-вторых, не имеет компетенции в данном деле, — подчеркнул он. — Это пока просто агентство ЕС, созданное по инициативе главы Еврокомиссии и действующее в ее интересах, в задачи которого входит расследование нецелевого использования денег из бюджета ЕС. Именно поэтому, данное разбирательство не должно входить в компетенции этой структуры: вакцины от COVID-19 закупались на деньги государств ЕС, а не на средства бюджета Евросоюза».