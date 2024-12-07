Число участников иска против фон дер Ляйен достигло 1 тыс

«Количество участников иска со стороны обвинения, которые выступают против фон дер Ляйен, уже достигло 1 тыс. человек. Это, в том числе, правительства Венгрии и Польши, общественные организации, включая профессиональные объединения врачей и бортпроводников, и физические лица, близкие которых умерли в результате побочных эффектов вакцины Pfizer», — заявил он.
Бальдан подчеркнул, что данный иск «не просто о коррупции», а о «намеренном сокрытии от общества сведений об опасности применения непроверенной вакцины».
По его словам, прокуратура ЕС в судебном разбирательстве прямо защищает фон дер Ляйен. Бальдан отметил, что прокуратура фактически сорвала слушания в суде Льежа по этому процессу 6 декабря, обратившись в другую инстанцию суда с утверждением о наличии у главы ЕК иммунитета против судебного преследования. В результате слушания отложены до решения вопроса об иммунитете 6 января.
«Так называемая прокуратура ЕС, во-первых не является прокуратурой, во-вторых, не имеет компетенции в данном деле, — подчеркнул он. — Это пока просто агентство ЕС, созданное по инициативе главы Еврокомиссии и действующее в ее интересах, в задачи которого входит расследование нецелевого использования денег из бюджета ЕС. Именно поэтому, данное разбирательство не должно входить в компетенции этой структуры: вакцины от COVID-19 закупались на деньги государств ЕС, а не на средства бюджета Евросоюза».