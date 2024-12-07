Трамп встретился с Макроном в Париже

На встрече с Макроном Дональд Трамп вспомнил «хорошие времена» и «успехи» в развитии франко-американских отношений во время его предыдущего срока на посту главы США. Он отметил, что для него «большая честь быть во Франции». «Мир немного сходит с ума, мы поговорим об этом», — добавил Трамп.
Визит во Францию стал первой зарубежной поездкой для Дональда Трампа после победы на президентских выборах в ноябре. В Париж для участия в мероприятиях по открытию собора также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. По информации BFMTV, Эмманюэль Макрон планирует провести трехстороннюю встречу с американским и украинскими президентом.
Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. С возгоранием не могли справиться на протяжении 12 часов. В итоге произошло обрушение шпиля и части крыши собора. По версии прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. На прошлой неделе Эмманюэль Макрон поздравил «всех христиан, всю Францию, весь мир» с завершением работ по восстановлению Нотр-Дама.