Трамп встретился с Макроном в Париже

На встрече с Макроном Дональд Трамп вспомнил «хорошие времена» и «успехи» в развитии франко-американских отношений во время его предыдущего срока на посту главы США. Он отметил, что для него «большая честь быть во Франции». «Мир немного сходит с ума, мы поговорим об этом», — добавил Трамп.