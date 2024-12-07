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Трамп встретился с Макроном в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, передает BFMTV. В Париже Трамп планирует принять участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.

Источник: Reuters

На встрече с Макроном Дональд Трамп вспомнил «хорошие времена» и «успехи» в развитии франко-американских отношений во время его предыдущего срока на посту главы США. Он отметил, что для него «большая честь быть во Франции». «Мир немного сходит с ума, мы поговорим об этом», — добавил Трамп.

Визит во Францию стал первой зарубежной поездкой для Дональда Трампа после победы на президентских выборах в ноябре. В Париж для участия в мероприятиях по открытию собора также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. По информации BFMTV, Эмманюэль Макрон планирует провести трехстороннюю встречу с американским и украинскими президентом.

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. С возгоранием не могли справиться на протяжении 12 часов. В итоге произошло обрушение шпиля и части крыши собора. По версии прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. На прошлой неделе Эмманюэль Макрон поздравил «всех христиан, всю Францию, весь мир» с завершением работ по восстановлению Нотр-Дама.

Макрон Эмманюэль
Трамп Дональд