Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Египта опроверг сообщение WSJ о призыве к Асаду покинуть Сирию

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Египта опровергло информацию американской газеты The Wall Street Journal о том, что Каир якобы советовал президенту Сирии Башару Асаду выехать из страны и сформировать за ее пределами новое сирийское правительство.

Источник: AP 2024

«Арабская Республика Египет категорически опровергает сообщение The Wall Street Journal о том, что египетские официальные лица призывали президента Сирии [Башара Асада] покинуть страну и сформировать правительство в изгнании», — указывается в специальном заявлении египетского МИД. Ведомство подтвердило, что подобная информация «совершенно необоснованна».

В связи с указанной статьей в американской газете МИД Египта призвал все СМИ «быть точными в публикуемой информации».

Ранее сообщалось, что The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовала информацию, что чиновники из Египта и Иордании якобы призвали Асада покинуть страну и сформировать за пределами Сирии правительство в изгнании. По данным газеты, Асад просил Турцию «вмешаться, чтобы остановить повстанцев», а также обращался за оружием и разведывательной поддержкой к Египту, Иордании, Ираку и Объединенным Арабским Эмиратам, но получил отказ.