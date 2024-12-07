МИД Египта опроверг сообщение WSJ о призыве к Асаду покинуть Сирию

Ранее сообщалось, что The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовала информацию, что чиновники из Египта и Иордании якобы призвали Асада покинуть страну и сформировать за пределами Сирии правительство в изгнании. По данным газеты, Асад просил Турцию «вмешаться, чтобы остановить повстанцев», а также обращался за оружием и разведывательной поддержкой к Египту, Иордании, Ираку и Объединенным Арабским Эмиратам, но получил отказ.