МИД Египта опроверг сообщение WSJ о призыве к Асаду покинуть Сирию

«Арабская Республика Египет категорически опровергает сообщение The Wall Street Journal о том, что египетские официальные лица призывали президента Сирии [Башара Асада] покинуть страну и сформировать правительство в изгнании», — указывается в специальном заявлении египетского МИД. Ведомство подтвердило, что подобная информация «совершенно необоснованна».
В связи с указанной статьей в американской газете МИД Египта призвал все СМИ «быть точными в публикуемой информации».
Ранее сообщалось, что The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовала информацию, что чиновники из Египта и Иордании якобы призвали Асада покинуть страну и сформировать за пределами Сирии правительство в изгнании. По данным газеты, Асад просил Турцию «вмешаться, чтобы остановить повстанцев», а также обращался за оружием и разведывательной поддержкой к Египту, Иордании, Ираку и Объединенным Арабским Эмиратам, но получил отказ.