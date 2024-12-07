Guardian узнала об опасениях в ЕС о необходимости удвоить помощь Киеву

Европейские дипломаты опасаются прекращения военной помощи Украине со стороны США на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом и возможного прекращения финансирования Киева Вашингтоном, сообщает The Guardian.
Как считают дипломаты, европейским странам придется в этом случае удвоить свои пакеты военной помощи, но реализовать это может быть «невозможно из-за роста популистских партий по всей Европе», пишет газета.
Издание напоминает, что экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель рекомендовал Украине провести изменения во внутреннем производстве оружия, что будет самым дешевым и эффективный способ для поддержания боеспособности страны, отмечает издание.
При этом украинские политики считают, что благодаря уже объявленной помощи со стороны США в 2024 году у страны будет военная поддержка для продолжения боевых действий в 2025 году, пишет The Guardian.
Кроме того, в странах ЕС ждут получения Киевом кредита в размере $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. $20 млрд из этой суммы Украине направит Вашингтон, первый транш должен поступить до инаугурации Трампа, пишет газета. «Неясно, сможет ли избранный президент впоследствии законно выйти из данного соглашения, пытаясь заставить Украину сесть за стол переговоров», — говорится в материале.
По информации Politico, прекращения поддержки Украины после вступления в должность Трампа опасаются также в администрации нынешнего американского президента Джо Байдена. Демократ намерен отправить Киеву пакет военной помощи на сумму более $6 млрд до конца срока своей работы в Овальном кабинете.
Трамп неоднократно заявлял, что американский лидер тратит миллиарды долларов налогоплательщиков на поддержку Украины. Во время предвыборной кампании политик обещал, что положит конец конфликту России и Украины после прихода к власти. В частности, он говорил, что может сделать это за один день. В Кремле его заявления о таких сроках назвали преувеличением.
Москва осуждает поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход военной операции, а только затянут время на достижение ее целей.