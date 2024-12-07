Guardian узнала об опасениях в ЕС о необходимости удвоить помощь Киеву

Трамп неоднократно заявлял, что американский лидер тратит миллиарды долларов налогоплательщиков на поддержку Украины. Во время предвыборной кампании политик обещал, что положит конец конфликту России и Украины после прихода к власти. В частности, он говорил, что может сделать это за один день. В Кремле его заявления о таких сроках назвали преувеличением.