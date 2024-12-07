Эксперт Тренин призвал Запад перестать играть в русскую рулетку на Украине

«Происходящее на Украине воспринимается в широком смысле как прокси-война США и коллективного Запада с одной стороны и России с другой. В настоящее время ситуация достигла крайне опасного момента, и я полагаю, что использование ATACMS (для ударов с территории Украины вглубь РФ — прим. ТАСС), изменение российской ядерной доктрины и боевое испытание ракеты “Орешник” довольно серьезно приближает нас к грани ядерной войны, — прокомментировал он в ответ на просьбу корреспондента ТАСС заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что решение конфликта на Украине не является лишь уделом РФ и США. — Самое главное в настоящее время — сделать шаг назад в провоцировании России, потому что, определенно можно провести аналогию между политикой США и Запада и русской рулеткой, только в данном случае револьвер заряжен ядерным оружием».
Тренин отметил, что без вмешательства западных стран и срыва мирного соглашения в 2022 году, конфликт на Украине уже был бы урегулирован. Эксперт также предположил, что какие-то предварительные переговоры между Россией и будущей американской администрацией избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, уже ведутся.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что решение украинского кризиса — это удел лишь Москвы и Вашингтона. Он также добавил, что Россия предпочитает действовать так, как это делается в БРИКС и ШОС, где реализуется принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН.