Мезенцев: спецслужбы Беларуси и РФ постоянно обмениваются данными

«Обмен данными оборонных ведомств и специальных служб идет в постоянном формате о том, как формируются угрозы, как меняется военно-политическая обстановка на континенте в целом и в мире в целом».
Он отметил, что недавно был подписан комплекс документов, обеспечивающий формирование единой оборонной политики объединения двух стран. Кроме того, в Беларуси находится российское тактическое ядерное оружие, достигнута договоренность о размещении во второй половине 2025 года на территории республики комплекса «Орешник».
Госсекретарь добавил, что также в республике действует единая российско-белорусская войсковая группировка, которая действует при поддержке союзного бюджета и программ СГ.
Он подчеркнул, что это огромный наработанный ресурс взаимодействия, являющийся фактором, который на Западе обязаны учитывать, особенно в свете последних событий относительно обеспечения безопасности СГ.
Концепция безопасности
В пятницу в Минске прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства, участие в нем приняли президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Лидеры двух стран утвердили Концепцию безопасности СГ. Реализовывать положения современного документа страны начнут с 2025 года. В нем закреплено положение о том, что Россия и Беларусь будут вместе противодействовать политике США, Североатлантического альянса и Евросоюза для достижения целей Союзного государства «по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству».
До настоящего момента действовала союзная концепция, которую приняли в 1999-м.