Мезенцев: спецслужбы Беларуси и РФ постоянно обмениваются данными

Он отметил, что недавно был подписан комплекс документов, обеспечивающий формирование единой оборонной политики объединения двух стран. Кроме того, в Беларуси находится российское тактическое ядерное оружие, достигнута договоренность о размещении во второй половине 2025 года на территории республики комплекса «Орешник».