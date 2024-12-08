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Мезенцев: спецслужбы Беларуси и РФ постоянно обмениваются данными

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Оборонные ведомства и спецслужбы Беларуси и России в постоянном формате обмениваются данными об изменениях военно-политической обстановки в Евразии и мире, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире «Первого информационного».

Источник: Sputnik.by

«Обмен данными оборонных ведомств и специальных служб идет в постоянном формате о том, как формируются угрозы, как меняется военно-политическая обстановка на континенте в целом и в мире в целом».

сказал Мезенцев.

Он отметил, что недавно был подписан комплекс документов, обеспечивающий формирование единой оборонной политики объединения двух стран. Кроме того, в Беларуси находится российское тактическое ядерное оружие, достигнута договоренность о размещении во второй половине 2025 года на территории республики комплекса «Орешник».

Госсекретарь добавил, что также в республике действует единая российско-белорусская войсковая группировка, которая действует при поддержке союзного бюджета и программ СГ.

Он подчеркнул, что это огромный наработанный ресурс взаимодействия, являющийся фактором, который на Западе обязаны учитывать, особенно в свете последних событий относительно обеспечения безопасности СГ.

Концепция безопасности

В пятницу в Минске прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства, участие в нем приняли президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Лидеры двух стран утвердили Концепцию безопасности СГ. Реализовывать положения современного документа страны начнут с 2025 года. В нем закреплено положение о том, что Россия и Беларусь будут вместе противодействовать политике США, Североатлантического альянса и Евросоюза для достижения целей Союзного государства «по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству».

До настоящего момента действовала союзная концепция, которую приняли в 1999-м.