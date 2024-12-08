Команда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года

«Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет», — заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина в видео, опубликованном на сайте издания.