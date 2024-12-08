Встреча украинской делегации во главе с Ермаком с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома состоялась 4 декабря в Вашингтоне. На ней также присутствовали будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
«Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет», — заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина в видео, опубликованном на сайте издания.
По ее словам, Ермак также рассказал о текущей ситуации на фронте, приукрасив ее.
«Американская сторона была не совсем довольна той информацией, которую получила от Ермака о текущей ситуации на фронте. У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, приукрашенную», — сказала Забелина, добавив, что встреча длилась недолго.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал., что Украина не способна вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины «дипломатическим путем».
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.