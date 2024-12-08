Участники переговоров по Сирии выпустили заявление

«Участники встречи в совместном заявлении по последним событиям в Сирии подчеркнули, что продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для мира в стране, региональной и международной безопасности, все стороны должны стремиться к выработке политического решения, которое поможет прекратить военные действия и защитит гражданских лиц от последствий этого кризиса», — отмечается в заявлении, текст которого приводит МИД Катара.
Участники встречи призвали начать в Сирии политический процесс на основе резолюции Совбеза ООН 2254. Они также высказались в поддержку «единства, независимости, территориальной целостности Сирии», отметив необходимость «защитить ее от сползания в анархию, терроризма, а также гарантировать добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц».
Стороны также согласились активнее наращивать поставки гуманитарной помощи сирийскому народу и обеспечить ее получение жителями всех пострадавших районов.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Террористическая организация, запрещенная в России.