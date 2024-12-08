Участники переговоров по Сирии выпустили заявление

«Участники встречи в совместном заявлении по последним событиям в Сирии подчеркнули, что продолжение сирийского кризиса представляет собой опасное развитие событий для мира в стране, региональной и международной безопасности, все стороны должны стремиться к выработке политического решения, которое поможет прекратить военные действия и защитит гражданских лиц от последствий этого кризиса», — отмечается в заявлении, текст которого приводит МИД Катара.