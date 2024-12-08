Джорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС

Выборы в Румынии прошли 24 ноября. По итогам первого тура победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску.
«Голосование — это наше завоеванное право, и мы не позволим лишить нас этого. Завтра мы должны быть у избирательных участков, как в стране, так и за ее пределами. Нельзя победить желание и силу народа», — сказал Джорджеску вечером 7 декабря в эфире телеканала Realitatea.
Политик заявил, что оспорит решение Конституционного суда, которое оспаривает законность дальнейшего проведения выборов.
«Бюллетени уже напечатаны, но Конституционный суд пытается отменить процесс, не имея для этого юридических оснований», — сказал Джорджеску.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.