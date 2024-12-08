Джорджеску призвал граждан Румынии выйти на выборы вопреки решению КС

«Голосование — это наше завоеванное право, и мы не позволим лишить нас этого. Завтра мы должны быть у избирательных участков, как в стране, так и за ее пределами. Нельзя победить желание и силу народа», — сказал Джорджеску вечером 7 декабря в эфире телеканала Realitatea.