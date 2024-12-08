В Грузии начали расследование нападения на журналистов «ТВ Пирвели»

В Грузии началось расследование нападения на журналиста и оператора оппозиционной телекомпании «ТВ Пирвели» во время митинга сторонников оппозиции в Тбилиси. Об этом сообщает Специальная следственная служба страны.
Ранее «ТВ Пирвели» сообщила, что в субботу во время акций протестов были замечены группы людей в черной одежде и закрытыми лицами, которые нападали на людей, в том числе и на съемочную группу ТВ.
Уточняется, что расследование проходит по части 2 статьи 154 УК Грузии.
Лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что подобный факт может быть провокацией.
«Мое субъективное мнение, что это наверняка сделали те, кому нужен хаос… это требует расследования», — сказал он, осудив нападение на журналистов.
До этого в МВД Грузии сообщали, что силовики задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили.
Также стало известно, что сотрудники полиции в Грузии задержали мужчину, который обвиняется в подготовке взрыва в ходе митинга у здания грузинского парламента в Тбилиси.