Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Вашингтон готовит пакет военной помощи для Киева на $988 млн

В данный пакет будут включены военная техника и оборудование.

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена работает над подготовкой очередного пакета военной помощи Украине, информирует Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на соответствующий документ, речь идёт о сумме 988 миллионов долларов.

В данный пакет будут включены военная техника и оборудование.

В публикации уточняется, что Соединённые Штаты намерены предоставить украинской стороне помощь по линии USAI, что позволит заказывать вооружения у производителей из США, а не брать их из запасов Пентагона.

В настоящее время у Соединённых Штатов осталось около 2,2 миллиарда долларов на поддержку Киева по данной линии.

Напомним, речь идёт о «линии инициативы содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Ранее в Пентагоне заявили, что общий объём военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов за время работы администрации Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов.