NYT: встреча Зеленского с Трампом в Париже демонстрирует готовность к уступкам

«Изменение позиции рассматривалось как способ Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров. В то же время официальные лица Украины настаивали на том, что Россия не хотела участвовать в переговорах, особенно учитывая, что ее войска неуклонно набирают силу на поле боя», — говорится в статье NYT.