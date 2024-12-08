США выделили Украине новый пакет помощи почти на $1 млрд

«Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных $988 млн в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Помимо этой программы, Вашингтон оказывает поддержку Киеву по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению).
Помощь будет включать:
- снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- дроны;
- запчасти для обслуживания, ремонта и модернизации артиллерийских систем, танков и бронетехники.
За неделю это второй пакет помощи Украине от США. 3 декабря они объявили о выделении на военную поддержку Киева $725 млн. В этот пакет вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и для HIMARS, ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; противотанковые системы Javelin и AT-4 и др.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обещал, что военная помощь Киеву в последние дни президентского срока Джо Байдена будет включать «сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января», писала The Guardian. Байден будет на посту до 20 января.
В ноябре Politico сообщила, что Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен уже переданных Киеву.
Комментируя эти данные, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США стараются «использовать все возможности», чтобы помешать России добиться своих целей в военной операции на Украине, однако это бесполезно.