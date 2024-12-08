США выделили Украине новый пакет помощи почти на $1 млрд

За неделю это второй пакет помощи Украине от США. 3 декабря они объявили о выделении на военную поддержку Киева $725 млн. В этот пакет вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и для HIMARS, ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; противотанковые системы Javelin и AT-4 и др.