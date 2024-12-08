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NYP: Трамп отнёсся к Зеленскому безразлично во время встречи в Париже

Трамп обнимал президента Франции Эммануэля Макрона.

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вёл себя безразлично по отношению к Зеленскому во время встречи во французской столице, пишет New York Post.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского», — говорится в публикации.

Журналисты также отметили, что Зеленский «чувствовал себя некомфортно». В частности, это было заметно во время фотосессии.

Кроме того, в ходе трёхсторонней встречи в Париже Трамп обнимал президента Франции Эммануэля Макрона и старался не смотреть на Зеленского. Подробности — в материале aif.ru.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа, Макрона и Зеленского в Елисейском дворце в Париже продлилась 20 минут.