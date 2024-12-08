Bloomberg: Асад пытался связаться с американской администрацией и Трампом

Президент Сирии Башар Асад пытался связаться через посредников с действующей администрацией Соединенных Штатов и с избранным американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По его информации, сирийский президент стремился через Саудовскую Аравию связаться с Белым домом с предложением порвать связи с якобы поддерживаемыми Ираном военными группировками в обмен на вмешательство западных стран для того, чтобы прекратить боевые действия в республике.
Кроме того, Асад пытался через посредника уведомить венгерского премьера Виктора Орбана об угрозе, с которой могут столкнуться христиане в Сирии, если боевики захватят власть. Отмечается, что это послание глава кабмина Венгрии передаст Трампу, с которым у того хорошие отношения.
Ранее источник CNN заявлял, что Асад, вероятно, покинул Дамаск, так как его «нигде не видно». Сообщалось, что боевики, которые хотят свергнуть сирийского лидера, не знают, где он находится.
До этого Трамп в социальных сетях призвал не вмешиваться в ситуацию в Сирии, поскольку это не война Соединенных Штатов.