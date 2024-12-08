Bloomberg: Асад пытался связаться с американской администрацией и Трампом

Кроме того, Асад пытался через посредника уведомить венгерского премьера Виктора Орбана об угрозе, с которой могут столкнуться христиане в Сирии, если боевики захватят власть. Отмечается, что это послание глава кабмина Венгрии передаст Трампу, с которым у того хорошие отношения.