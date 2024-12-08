«Над ним взяли верх». В Сети обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона

Ранее в субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Владимира Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир «немного сходит с ума». Как отмечает Fox News, рукопожатие Трампа и Макрона стало активно обсуждаться в соцсети.