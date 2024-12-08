«Над ним взяли верх». В Сети обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона

Ранее в субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Владимира Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир «немного сходит с ума». Как отмечает Fox News, рукопожатие Трампа и Макрона стало активно обсуждаться в соцсети.
«Президент Трамп снова стал доминировать над мировыми лидерами с помощью своего рукопожатия. Макрону понадобится массаж рук после всех тех выкручиваний и вытягиваний, которые с ним сделал Трамп», — цитирует телеканал комментарий пользователя Джорджа в соцсети X.
По данным телеканала, пользователи назвали рукопожатие Трампа «забавным», напомнив, что нынешнее рукопожатие лидеров стало вторым с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал Францию. Отмечается, что во время визита политика в 2017 году он пожимал руку Макрону в течение 29 секунд.
«Рукопожатие Трампа и Макрона забавное. Потому что это произошло дважды. И вы знаете, Макрону сказали подготовиться, и он, вероятно, тренировался, но затем все равно над ним взяли верх», — цитирует телеканал комментарий другого пользователя, Джона Лефевра в соцсети X.