Евросоюзу предрекли развал в течение полугода

«Не будем удивляться тому, что может произойти с Евросоюзом (…) опасаюсь, что [негативные изменения произойдут] во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран [сообщества]», — заявил политик. По его словам, Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик.