В Белом доме оценили процесс передачи власти между командами Байдена и Трампа

«Координация между приходящей и уходящей [администрациями] проходит профессионально, предметно и, честно говоря, хорошо», — ответил он на вопрос, как проходит этот процесс, в ходе выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.
Однако Салливан добавил, что, несмотря на позитивную оценку процесса передачи власти между двумя командами, позиции сторон иногда не совпадают. Также он отметил, что «задачей от имени американского народа» является «обеспечение плавного перехода» и они «намерены выполнить эту обязанность настолько неустанно и добросовестно, насколько возможно».
Ранее, 25 ноября, Белый дом подтвердил присутствие Джо Байдена и первой леди страны Джилл на инаугурации Дональда Трампа в январе.
До этого, 13 ноября, Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти. Политики встретились в Овальном кабинете, где они обсудили вопросы внешней и внутренней политики.
6 ноября Байден позвонил Трампу и поздравил его с избранием на пост президента. В разговоре действующий глава государства пригласил республиканца на встречу в Белом доме и пообещал гладкую передачу власти.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире. Республиканец пообещал, что его правление будет «поистине золотой эпохой» в истории США.