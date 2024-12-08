Салливан: переданные ВСУ танки Abrams были недоукомплектованы

Переданные Киеву боевые машины Abrams производства Соединённых Штатов были недоукомплектованы, признал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Он также заявил, что данные танки оказались «не самой полезной техникой» для Вооружённых сил Украины.
«Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении», — сказал Салливан.
Заявление прозвучало в ходе выступления Салливана на форуме по национальной обороне в американском штате Калифорния.
Он также отметил, что данная оценка «в точности» сходится с позицией ВС США.
Ранее сообщалось, что ВСУ признали бесполезность западной техники в условиях конфликта на Украине.
Также стало известно, что Австралия отправит Вооружённым силам Украины 49 устаревших танков Abrams M1A1. В посольстве РФ подчеркнули, что данные боевые машины будут гореть.