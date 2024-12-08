Кандидат в румынские президенты Кэлин Джеорджеску заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена пытается втянуть страну в конфликт на Украине. Об этом он сообщил в ходе эфира на телеканале Realitatea.
«Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию», — сказал он.
Джеорджеску отметил, что действующий лидер Румынии Клаус Йоханнис ведет государство к войне, действуя в интересах союзников на Западе.
Ранее бывший румынский премьер-министр Людовик Орбан заявлял, что Конституционный суд страны мог аннулировать только первый тур выборов президента, однако он не имел полномочий для отмены всего избирательного процесса.
До этого Джеорджеску раскритиковал решение румынского КС об аннулировании результатов первого тура президентских выборов.