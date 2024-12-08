Олбани
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо назвал подрыв «Северных потоков» терактом с участием военных

По его словам, речь идёт о «наиболее профессиональных военных частях, которые вообще существуют».

Источник: Роскосмос

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются террористическим актом с участием профессиональных военных.

«Вы хорошо знаете, что это была террористическая диверсионная операция, в которой должны были участвовать наиболее профессиональные военные части, которые вообще существуют», — сказал он.

Фицо также призвал задуматься, «не находится ли в центре конфликта на Украине нечто большее, чем сама Украина».

Он напомнил, что ранее в Словакии были установлены лица, «мотавшиеся» возле нефтепровода «Дружба» и следившие за ним с помощью БПЛА.

«Я бы вообще не удивился, если бы кто-то совершил нападение на газопровод или наш нефтепровод, чтобы воспрепятствовать импорту этого сырья с востока, чтобы это всё продавливалось с Запада», — уточнил Фицо.

Заявление прозвучало в эфире STVR в программе «Субботние диалоги».

Ранее сообщалось, что Фицо назвал версию о подрыве «Северных потоков» украинскими дайверами вздором.