Остин: военная помощь США Украине с 2022 года превысила 62 млрд долларов

США с начала специальной военной операции поставили Украине военной помощи на сумму более 62 млрд долларов. Об этом на форуме, который организовал президентский фонд имени Рональда Рейгана, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, с февраля 2022 года другие украинские союзники предоставили Киеву около 57 млрд долларов. Таким общий объем военной помощи составил порядка 119 млрд.
Остин также добавил, что новый пакет поддержки Украины составит около 1 млрд долларов. Он отметил, что в него помимо прочего войдут ракеты для систем HIMARS, а также дроны.
Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал главе украинского лидера Андрея Ермака, что Вашингтон передаст Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января.
До этого представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что у Соединенных Штатов остается больше девяти млрд долларов, которые были согласованы для военной помощи Украине.