В США назвали свои танки Abrams «не самой полезной» техникой на Украине

CNN сообщал о нескольких уязвимостях этих танков, которые вскрылись в ходе боевых действий на Украине. Один из членов экипажа направленного ВСУ Abrams говорил телеканалу, что танк был обеспечен недостаточной броней для защиты военных. Он отметил, что «Абрамсы» пытаются подбить российские дроны, когда эти танки появляются на поле боя. Business Insider писал, что Украине пришлось модифицировать броню этих машин. CNN также сообщал о неисправности некоторых машин и проблемах с боеприпасами.