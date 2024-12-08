В США назвали свои танки Abrams «не самой полезной» техникой на Украине

«Что касается танков Abrams, то мы отправляли их Украине. Эти танки недоукомплектованы, это не очень полезное для них оружие для ведения боя», — сказал он.
Салливан также высказался о получении Украиной разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он назвал это не «серебряной пулей» (выражение означает «простое решение сложной проблемы»), а еще одной «дополнительной возможностью» для Украины. Советник добавил, что США передали Украине эти ракеты, как только накопили их в необходимом количестве.
Танки Abrams Киев получил в сентябре прошлого года. США обещали поставить 31 машину Украине.
CNN сообщал о нескольких уязвимостях этих танков, которые вскрылись в ходе боевых действий на Украине. Один из членов экипажа направленного ВСУ Abrams говорил телеканалу, что танк был обеспечен недостаточной броней для защиты военных. Он отметил, что «Абрамсы» пытаются подбить российские дроны, когда эти танки появляются на поле боя. Business Insider писал, что Украине пришлось модифицировать броню этих машин. CNN также сообщал о неисправности некоторых машин и проблемах с боеприпасами.
ATACMS Украина получила около года назад. В ноябре этого года она впервые применила эти ракеты для ударов по российской территории: удары были нанесены в Брянской и Курской области, в последней из-за атаки пострадало некоторое число военных.
В ответ на удары дальнобойными боеприпасами ВСУ российская армия провела пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном исполнении по военно-промышленному объекту в Днепре.
Россия осуждает поставки американской военной помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва считает себя вправе применять свое оружие «против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие [Украине] против наших объектов».
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