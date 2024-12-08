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Зурабишвили заявила, что ждет Илона Маска в Грузии

Президент Грузии встретилась с миллиардером в Париже.

Источник: Аргументы и факты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что встретилась в Париже с американским миллиардером Илоном Маском и ждет его визита в Грузию. Об этом грузинский лидер сообщила в социальных сетях, прикрепив совместную фотографию с предпринимателем.

«Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Жду с нетерпением того, чтобы принять его в нашей стране», — сказано в сообщении президента.

Ранее доктор политических наук Александр Гусев заявлял, что Зурабишвили лишится своего поста после выборов в декабре. По его словам, кандидат в президенты Грузии экс-футболист Михаил Кавелашвили вряд ли станет лидером страны, но партия «Грузинская мечта» не даст действующему главе государства удержаться у власти.

До этого стало известно, что Зурабишвили попросила детей принять участие в протестных акциях против грузинского правительства.