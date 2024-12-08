Зурабишвили заявила, что ждет Илона Маска в Грузии

Ранее доктор политических наук Александр Гусев заявлял, что Зурабишвили лишится своего поста после выборов в декабре. По его словам, кандидат в президенты Грузии экс-футболист Михаил Кавелашвили вряд ли станет лидером страны, но партия «Грузинская мечта» не даст действующему главе государства удержаться у власти.